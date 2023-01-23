Астероид приблизится к Земле на несколько тысяч километров

Астроном-любитель Геннадий Борисов открыл околоземный астероид 2023 BU

Астроном-любитель Геннадий Борисов сообщил, что околоземный астероид 2023 BU пролетит всего в нескольких тысячах километров от Земли в четверг, 26 января. Об этом пишет РИА Новости.

2023 BU диаметром 4-8 метров был открыт Борисовым 21 января 2023 года в поселке Научный (Крым). Как ожидается, небесное тело пройдет на расстоянии 3500 ± 2600 километров от поверхности Земли. 27 января астероид достигнет перигелия — ближайшей к Солнцу точки орбиты. Гравитационный эффект сближения с Землей увеличит период обращения с 359 дней до примерно 429 дней.

Ранее стало известно, что международная команда астрономов обнаружила крупнейший потенциально опасный астероид за последние восемь лет. Им является 2022 AP7 шириной в 1,5 километра, и его орбита такова, что он может когда-нибудь столкнуться с Землей. Кроме него, специалисты также открыли два других объекта, названных 2021 LJ4 и 2021 PH27.