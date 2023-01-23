Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:31, 23 января 2023Культура

Звезда «Иронии судьбы» попала в больницу после обморока в день рождения

Звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина попала в больницу после обморока

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Звезда фильма «Ирония судьбы», народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в больницу после того, как упала в обморок в день своего рождения. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По словам источника телеканала, Талызина потеряла сознание вечером в воскресенье, 22 января, после чего помощница вызвала артистке скорую. Сообщается, что после этого врачи оказали 88-летней знаменитости первую помощь и назначили ей амбулаторное лечение.

Ранее Валентина Талызина отреагировала на идею переснять «Иронию судьбы» в Голливуде с участием американских актеров. Она усомнилась в том, что у создателей получится повторить успех оригинальной ленты, которая, по ее словам, прошла проверку годами.

14 апреля 2021 года стало известно, что советскую картину решили переснять в США. Проектом занялся режиссер Марюс Вайсберг, известный по лентам «Бабушка легкого поведения», «8 первых свиданий» и «(Не)идеальный мужчина». Сценаристом ленты стала Тиффани Полсен, ранее работавшая над комедией «Пара на праздники». Главные роли исполнили Эмма Робертс и Томас Манн.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль объяснил продолжение действия указа Путина о мобилизации
Светлана Ходченкова отметила 40-летие в бикини на пляже
Кремль высказался о возможности заключения мира с Японией
В Кремле прокомментировали признание ЧВК «Вагнер» преступной организацией в США
Названы самые популярные направления для отдыха на февральских праздниках
России предсказали временное замедление роста цен
Вассерман объяснил отказ от жилетки
Умер 36-летний актер сериала «Винченцо» На Чул
Психолог назвала способы распознать лжеца
Песков раскритиковал рассуждения в НАТО о танках для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.