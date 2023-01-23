Звезда «Иронии судьбы» попала в больницу после обморока в день рождения

Звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина попала в больницу после обморока

Звезда фильма «Ирония судьбы», народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в больницу после того, как упала в обморок в день своего рождения. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По словам источника телеканала, Талызина потеряла сознание вечером в воскресенье, 22 января, после чего помощница вызвала артистке скорую. Сообщается, что после этого врачи оказали 88-летней знаменитости первую помощь и назначили ей амбулаторное лечение.

Ранее Валентина Талызина отреагировала на идею переснять «Иронию судьбы» в Голливуде с участием американских актеров. Она усомнилась в том, что у создателей получится повторить успех оригинальной ленты, которая, по ее словам, прошла проверку годами.

14 апреля 2021 года стало известно, что советскую картину решили переснять в США. Проектом занялся режиссер Марюс Вайсберг, известный по лентам «Бабушка легкого поведения», «8 первых свиданий» и «(Не)идеальный мужчина». Сценаристом ленты стала Тиффани Полсен, ранее работавшая над комедией «Пара на праздники». Главные роли исполнили Эмма Робертс и Томас Манн.