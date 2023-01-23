16-летнюю школьницу нашли мертвой под окнами многоэтажки в российском городе

В Екатеринбурге 16-летнюю школьницу нашли мертвой под окнами многоэтажки на улице Крауля

В Екатеринбурге 16-летнюю школьницу нашли мертвой под окнами многоэтажного дома на улице Крауля. Об этом сообщается на сайте портала Е1.

Жители дома в российском городе отметили, что сейчас на месте происшествия находятся бригада медиков и сотрудники правоохранительных органов.

По предварительной версии, подросток могла выпасть из окна многоэтажки. В управлении Следственного комитета России по Свердловской области произошедшее пока не комментировали.

9 января сообщалось, что в Улан-Удэ под окнами многоэтажного дома обнаружили тела двух девочек-подростков. По факту случившегося была проводилась доследственная проверка.

До этого в Комсомольске-на-Амуре покончила с собой 15-летняя ученица инженерной школы, которую избивала мать. В предсмертной записке она просила впустить в ее комнату близкую подругу, первокурсницу местного колледжа, чтобы та могла взять себе на память принадлежащую погибшей вещь.