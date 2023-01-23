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15:19, 23 января 2023Россия

Песков заявил о согласовании с Путиным кандидатуры нового ректора РАНХиГС

Песков: Путину доложили о назначении Комиссарова исполняющим обязанности ректора РАНХиГС

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доложили о назначении генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова на должность исполняющего обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение — и, кстати говоря, которое за последнее больше чем десятилетие превратилось в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации с достаточно большим научным авторитетом», — заявил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что новое назначение Комиссарова предварительно согласовывалось с Владимиром Путиным.

По словам самого Алексея Комиссарова, новый пост позволит ему «синхронизировать экосистему президентской платформы с программами Президентской Академии — одного из ведущих вузов страны».

«Это — планомерная работа по развитию системы социальных лифтов в нашей стране, чтобы каждый человек, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, мог получить возможности для самореализации», — добавил Комиссаров.

Прежний ректор РАНХиГС Владимир Мау был освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья. В настоящий момент известно, что Мау находится в Израиле и проходит лечение.

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Алина Хасанбекова
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