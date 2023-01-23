Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 23 января 2023Россия

Оставивший пост ректора РАНХиГС Мау не возвращался в Россию из Израиля

РИА Новости: оставивший пост ректора РАНХиГС Владимир Мау находится в Израиле на лечении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Владимир Мау, оставивший пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), не возвращался в Россию из Израиля. Об этом заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства пояснил, что Мау находится там на лечении. «У него тяжелое заболевание», — сказал источник. В январе стало известно, что Мау улетел в отпуск в Израиль.

До этого в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин в курсе увольнения Мау.

23 января сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин освободил ректора РАНХиГС Мау от должности по собственному желанию.

Позже глава кабмина подписал документ, согласно которому исполняющим обязанности ректора после ухода Мау назначен проректор РАНХиГС и директор института Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров. Он работал на разных должностях в правительстве Москвы и возглавлял Фонд развития промышленности. С 2018 года он также является директором АНО «Россия — страна возможностей».

В июне 2022 года против Владимира Мау было заведено уголовное дело, в ходе которого он провел несколько месяцев под домашним арестом. Он вины не признал и назвал предъявленные обвинения абсурдными. В октябре 2022 года уголовное преследование было прекращено «в связи с его непричастностью к преступлению». Правом на компенсацию за неправомерное преследование Мау не воспользовался.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Российские войска взяли под контроль Краснополье в ДНР
Мать отомстила напавшему на ее дочь петуху и приготовила из него наггетсы
В России будут развивать туризм в новых регионах страны
В ДНР и ЛНР перехватили 14 снарядов HIMARS
Минобороны заявило об уничтожении артиллерийской бригады ВСУ
В Европе оценили готовность Украины к вступлению в ЕС
Минобороны заявило о поражении до 70 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Российский учитель выпорол двух школьников перед классом и попал на видео
Двое бывших сотрудников МВД получили сроки за фальсификацию доказательств
Российская семиклассница пропала после свидания с 45-летним мужчиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.