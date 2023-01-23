Оставивший пост ректора РАНХиГС Мау не возвращался в Россию из Израиля

РИА Новости: оставивший пост ректора РАНХиГС Владимир Мау находится в Израиле на лечении

Владимир Мау, оставивший пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), не возвращался в Россию из Израиля. Об этом заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства пояснил, что Мау находится там на лечении. «У него тяжелое заболевание», — сказал источник. В январе стало известно, что Мау улетел в отпуск в Израиль.

До этого в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин в курсе увольнения Мау.

23 января сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин освободил ректора РАНХиГС Мау от должности по собственному желанию.

Позже глава кабмина подписал документ, согласно которому исполняющим обязанности ректора после ухода Мау назначен проректор РАНХиГС и директор института Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров. Он работал на разных должностях в правительстве Москвы и возглавлял Фонд развития промышленности. С 2018 года он также является директором АНО «Россия — страна возможностей».

В июне 2022 года против Владимира Мау было заведено уголовное дело, в ходе которого он провел несколько месяцев под домашним арестом. Он вины не признал и назвал предъявленные обвинения абсурдными. В октябре 2022 года уголовное преследование было прекращено «в связи с его непричастностью к преступлению». Правом на компенсацию за неправомерное преследование Мау не воспользовался.