Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности

Правительство освободило Владимира Мау от должности ректора РАНХиГС

Владимира Мау освободили от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить многотысячный коллектив Президентской академии за многие годы совместной работы, в ходе которой мы смогли решить немало сложных и ответственных задач, которые ставило перед нами время», — сказал Мау после ухода с поста ректора.

Он подчеркнул, что его коллектив смог превратить президентскую академию в мощный исследовательский, образовательный и консалтинговый центр, через программы которого проходит более 200 тысяч человек за год. Мау назвал РАНХиГС ключевой площадкой по подготовке управленцев для органов публичной власти и бизнеса.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому исполняющим обязанности ректора после ухода Мау назначен проректор РАНХиГС и директор института Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.

Комиссаров работал на разных должностях в правительстве Москвы и возглавлял Фонд развития промышленности. С 2018 он также является директором АНО «Россия — страна возможностей».

Мау задержали 30 июня по делу бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Его обвинили по двум эпизодам дела о мошенничестве в особо крупном размере — оно связано с фиктивным устройством в академию ряда сотрудников Минпросвещения. По одному из эпизодов ущерб составляет один миллион рублей, по другому — 20 миллионов рублей. Следователи считали его соучастниками, помимо Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева и еще ряд сотрудников вузов и министерства просвещения.

Тверской суд Москвы поместил Мау под домашний арест сроком до 7 августа. В августе следователь МВД решил не продлевать домашний арест ректору РАНХиГС и отпустил Мау под подписку о невыезде. Источники ТАСС в правоохранительных органов впоследствии уточняли, что ректор РАНХиГС не признал вину в мошенничестве. В октябре следствие прекратило уголовное дело в отношении Мау и признало непричастность ректора к мошенничеству.