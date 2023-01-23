В Кремле прокомментировали уход Мау с поста ректора РАНХиГС

Песков заявил, что президенту Путину доложили об уходе Мау с поста ректора РАНХиГС

Президенту России Владимиру Путину доложили об уходе Владимира Мау с поста ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что РАНХиГС относится к важным учебным заведениям, которые имеют «достаточно большой научный авторитет».

«За последнее, наверное, даже больше чем десятилетие оно превратилось, действительно, в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации и так далее и тому подобное», — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, у РАНХиГС имеется достаточно большой научный авторитет. Песков также высказался о назначенном на пост ректора учебного заведения Алексее Комиссарове. «Что касается перспектив совмещения Комиссаровым — здесь я вам ничего не могу сказать. Это будет зависеть от него», — предположил он.

23 января стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин освободил ректора РАНХиГС Мау от должности по собственному желанию.

