Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:41, 23 января 2023Россия

В Кремле прокомментировали уход Мау с поста ректора РАНХиГС

Песков заявил, что президенту Путину доложили об уходе Мау с поста ректора РАНХиГС

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доложили об уходе Владимира Мау с поста ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что РАНХиГС относится к важным учебным заведениям, которые имеют «достаточно большой научный авторитет».

«За последнее, наверное, даже больше чем десятилетие оно превратилось, действительно, в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации и так далее и тому подобное», — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, у РАНХиГС имеется достаточно большой научный авторитет. Песков также высказался о назначенном на пост ректора учебного заведения Алексее Комиссарове. «Что касается перспектив совмещения Комиссаровым — здесь я вам ничего не могу сказать. Это будет зависеть от него», — предположил он.

23 января стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин освободил ректора РАНХиГС Мау от должности по собственному желанию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Кремль объяснил продолжение действия указа Путина о мобилизации
Японские компании резко поднимут стоимость страхования судов с СПГ в России
Светлана Ходченкова отметила 40-летие в бикини на пляже
Кремль высказался о возможности заключения мира с Японией
В Кремле прокомментировали признание ЧВК «Вагнер» преступной организацией в США
Названы самые популярные направления для отдыха на февральских праздниках
России предсказали временное замедление роста цен
Вассерман объяснил отказ от жилетки
Умер 36-летний актер сериала «Винченцо» На Чул
Психолог назвала способы распознать лжеца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.