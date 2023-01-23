YouTube заблокировал канал популярного российского блогера и политолога Дмитрия Никотина

Видеохостинг YouTube заблокировал канал популярного российского блогера и политолога Дмитрия Никотина.

При попытке перехода на страницу канала появляется сообщение о том, что она недоступна. Информацию о блокировке канала подтвердил сам Никотин в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что YouTube удалил его второй игровой канал, «на котором не было ни разу ролика про политику».

Ранее российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, заявил, что YouTube может препятствовать просмотру его роликов и намеренно продвигать видео других пользователей. В августе 2022 года YouTube заблокировал канал Гоблина, ссылаясь на нарушение правил.