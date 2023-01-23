В приграничном регионе России из-за обстрела ВСУ четыре села остались без света

Глава Курской области Старовойт: из-за обстрела ВСУ четыре села остались без света

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Волфино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что из-за обстрела четыре населенных пункта остались без света.

«Обесточено несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский. Бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела», — рассказал он.

Днем ранее под обстрел ВСУ попало село Вязовое в Белгородской области. При обстреле также было нарушено электроснабжение. 19 января Белгородская область оказывалась под обстрелом четыре раза.