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19:11, 23 января 2023Россия

В приграничном регионе России из-за обстрела ВСУ четыре села остались без света

Глава Курской области Старовойт: из-за обстрела ВСУ четыре села остались без света

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Волфино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что из-за обстрела четыре населенных пункта остались без света.

«Обесточено несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский. Бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела», — рассказал он.

Днем ранее под обстрел ВСУ попало село Вязовое в Белгородской области. При обстреле также было нарушено электроснабжение. 19 января Белгородская область оказывалась под обстрелом четыре раза.

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Марк Леонов
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