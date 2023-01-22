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16:41, 22 января 2023Россия

ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Белгородский области Гладков сообщил об обстреле села Вязовое со стороны ВСУ

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Вязовое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным губернатора, пострадавших среди местных жителей нет. Отмечается, что пострадали два частных домовладения: в них выбило стекла взрывной волной. Кроме того, имеется повреждение линии электропередачи, сообщил Гладков.

19 января ВСУ четыре раза за сутки атаковали Белгородскую область. Утром был нанесен удар сразу по нескольким селам в приграничном российском регионе в районе Шебекинского городского округа, где был разрушен дом в хуторе Балки. Спустя два часа Гладков сообщил об атаке по селу Долгое в Валуйском городском округе.

В результате третьего обстрела пострадал Белгородский район, где один из снарядов попал по корпусу птицефабрики близ хутора Церковный. Четвертый удар снова пришелся на хутор Балки — снаряды повредили линию электропередачи и выбили стекла окон одного из домов.

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Варвара Кошечкина
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