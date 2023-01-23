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15:42, 23 января 2023Бывший СССР

Под Одессой обнаружили мертвым бывшего владельца крупнейшего рынка Европы

Под Одессой обнаружили тело бывшего владельца рынка «Седьмой километр» Добрянского

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Под Одессой обнаружили тело бывшего владельца крупнейшего промтоварного рынка Европы «Седьмой километр» Виктора Добрянского. Об этом сообщает местное издание «Думская» в Telegram со ссылкой на источники в украинской полиции.

«Накануне бизнесмен отдыхал в сауне на пляже, откуда ушел в одном нижнем белье. Причины смерти предпринимателя устанавливаются», — говорится в сообщении.

С лета 2022 года Добрянский находился в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия и отмывании имущества, полученного преступным путем.

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По версии украинского следствия, он подделал документы на приобретение фирмы, которой принадлежал «Седьмой километр». Тогда ее владельцем была мать Добрянского. Впоследствии суд признал бумаги недействительными.

Сейчас рынок принадлежит другому украинскому предпринимателю — Владимиру Галантернику. Однако и он находится в розыске.

В начале декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение трем заместителям мэра Одессы Геннадия Труханова. Их подозревают в установлении контроля практически над всеми вопросами экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки на средства местного бюджета и другое.

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Василий Мека
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