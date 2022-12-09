В НАБУ сообщили, что трех заместителей мэра Одессы обвинили в коррупции

Трем заместителям мэра Одессы Геннадия Труханова предъявили обвинения, их подозревают в участии в коррупционных схемах. Об этом заявило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

«Трем заместителям мэра предъявлено обвинение. (...) [Они взяли] под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки на средства местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом», — сказано в заявлении ведомства.

НАБУ уточнило, что для реализации поставленных целей заместители наладили процесс системного подкупа депутатов местного совета и чиновников. По данным следствия, член земельной комиссии получал от обвиняемых 15 тысяч долларов каждый месяц. При этом ведомство не стало называть фамилии фигурантов дела.

Ранее в Одесской области Государственное бюро расследований (ГБР) Украины раскрыло масштабную схему коррупции при реализации зерновой сделки. 17 ноября президент республики Владимир Зеленский заявил, что в стране нет коррупции, а все коррупционеры ее покинули. Он добавил, что подобного не будет и в дальнейшем.