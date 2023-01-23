РБК: Шойгу назначил новых командующих Западного и Южного военных округов

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сменил командующих Западного и Южного военных округов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

По его информации, командующим Южным военным округом (ЮВО) стал генерал-полковник Сергей Кузовлев, который с 13 декабря 2022 года командовал Западным военным округом (ЗВО). Его место занял генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

11 января Шойгу назначил нового командующего войсками в зоне СВО — им стал глава Генерального штаба Валерий Герасимов. Эту должность с 8 октября занимал Сергей Суровикин — его сделали одним из заместителей Герасимова.

Также сообщалось, что Шойгу анонсировал создание новых военных округов в России — Московского и Ленинградского военных округов.