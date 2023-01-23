Полную покупательницу выгнали из торгового центра за откровенный наряд

Танцовщицу Сидни Белл выгнали из торгового центра за чересчур короткое платье

Профессиональную танцовщицу Сидни Белл выгнали из торгового центра за чересчур откровенный внешний вид. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 365,1 тысячи подписчиков.

Пользовательница сети c никнеймом sydneylbell рассказала, что сотрудница охраны попросила ее покинуть заведение из-за неподходящего наряда. При этом покупательница продемонстрировала образ, который стал причиной критики.

Так, на размещенных кадрах Белл предстала в коричневом платье длины мини, обнажившем ее ноги. При этом на бедрах инфлюэнсерши был заметен целлюлит. Свой образ полная блогерша дополнила белыми сапогами и маленькой сумкой в тон на коротком ремешке. «Людям не нравится видеть толстых, уверенных в себе женщин. Не позволяйте никому затмить вас и носите то, что хочется!» — подписала она видео.

Подписчики поддержали девушку в комментариях под публикацией. «По-моему, люди попросту сошли с ума», «Ты выглядишь просто потрясающе!», «Вы очень красивая», «Я думаю, что охранница вам позавидовала», — высказались они.

В декабре 2022 года полную блогершу Эззи (фамилия неизвестна) выгнали из кофейни из-за откровенного топа. Так, на размещенных кадрах Эззи предстала в коротком белом топе, обнажившем ее живот со складками, руки и зону декольте. Помимо этого, девушка надела мешковатые серые брюки и повязала волосы розовым платком.