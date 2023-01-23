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01:00, 23 января 2023Ценности

Полную покупательницу выгнали из торгового центра за откровенный наряд

Танцовщицу Сидни Белл выгнали из торгового центра за чересчур короткое платье

Кадр: видео @sydneylbell

Профессиональную танцовщицу Сидни Белл выгнали из торгового центра за чересчур откровенный внешний вид. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 365,1 тысячи подписчиков.

Пользовательница сети c никнеймом sydneylbell рассказала, что сотрудница охраны попросила ее покинуть заведение из-за неподходящего наряда. При этом покупательница продемонстрировала образ, который стал причиной критики.

Так, на размещенных кадрах Белл предстала в коричневом платье длины мини, обнажившем ее ноги. При этом на бедрах инфлюэнсерши был заметен целлюлит. Свой образ полная блогерша дополнила белыми сапогами и маленькой сумкой в тон на коротком ремешке. «Людям не нравится видеть толстых, уверенных в себе женщин. Не позволяйте никому затмить вас и носите то, что хочется!» — подписала она видео.

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Подписчики поддержали девушку в комментариях под публикацией. «По-моему, люди попросту сошли с ума», «Ты выглядишь просто потрясающе!», «Вы очень красивая», «Я думаю, что охранница вам позавидовала», — высказались они.

В декабре 2022 года полную блогершу Эззи (фамилия неизвестна) выгнали из кофейни из-за откровенного топа. Так, на размещенных кадрах Эззи предстала в коротком белом топе, обнажившем ее живот со складками, руки и зону декольте. Помимо этого, девушка надела мешковатые серые брюки и повязала волосы розовым платком.

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Екатерина Ештокина
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