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20:18, 23 января 2023Наука и техника

В ЕКА рассказали о планируемом возвращении камеры с российской «Луны-25»

В ЕКА рассказали о планируемом возвращении камеры Pilot-D с российской станции «Луна-25»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Камеру Pilot-D, которую российские специалисты сняли с автоматической межпланетной станции «Луна-25», скоро вернут Европейскому космическому агентству (ЕКА). Об этом сообщил директор ЕКА по пилотируемым и роботизированным полетам Дэвид Паркер, передает «Интерфакс».

«Она [камера] была снята с посадочного модуля "Луны-25". Ее возвращение в Европу сейчас планируется», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Паркера, демонстрационная камера для навигации и посадки на Луну Pilot-D — это единственное оборудование, доставленное в Россию из Европы в рамках подготовки миссии «Луна-25».

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В сентябре в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР для российского аппарата «Луна-25» пройдет дополнительные испытания над местностью, которая максимально соответствует поверхности Луны.

В апреле бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что лунные аппараты получат российские научные приборы, которые заменят европейские. В том же месяце ЕКА объявило о прекращении сотрудничества с Россией по Луне.

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Даниил Иринин
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