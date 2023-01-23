Пьяная россиянка попыталась залезть в вольер ко льву и получила травму руки

Посетительница зоопарка в Приморье попыталась залезть в вольер ко льву и попала на видео

В зоопарке «Чудесный» в Приморском крае пьяная женщина попыталась залезть в вольер ко льву и получила травму руки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Инцидент произошел в понедельник, 23 января, когда в вольер к ничего не подозревавшему льву по кличке Аристо попыталась пробраться незваная гостья. До этого россиянка, которая пришла в зоопарк в компании двух друзей, пыталась проникнуть в подсобку рабочих, откуда ее проводили к выходу. Тогда она нацелилась на Аристо.

Осмотревшись, она сначала перелезла через ограждение, проход за которое запрещен. В этот момент к ней с просьбами остановиться направились сотрудники зоопарка, но россиянка была полна решимости и проигнорировала их отчаянные крики. В итоге она слишком близко подошла к вольеру, и Аристо вцепился в ее руку. Работники поспешили на помощь к посетительнице и оттащили ее от хищника.

На место происшествия вызвали скорую помощь, которая отвезла пострадавшую в больницу. По данным сотрудников зоопарка, посетительница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее жительница американского города Брейнерд, штат Миннесота, залезла в вольер к аллигаторам в сафари-парке, чтобы достать упавший кошелек. Руководство сафари-парка не знало об инциденте до тех пор, пока видео не набрало вирусную популярность в интернете.