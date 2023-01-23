Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:39, 23 января 2023Из жизни

Пьяная россиянка попыталась залезть в вольер ко льву и получила травму руки

Посетительница зоопарка в Приморье попыталась залезть в вольер ко льву и попала на видео

В зоопарке «Чудесный» в Приморском крае пьяная женщина попыталась залезть в вольер ко льву и получила травму руки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Инцидент произошел в понедельник, 23 января, когда в вольер к ничего не подозревавшему льву по кличке Аристо попыталась пробраться незваная гостья. До этого россиянка, которая пришла в зоопарк в компании двух друзей, пыталась проникнуть в подсобку рабочих, откуда ее проводили к выходу. Тогда она нацелилась на Аристо.

Осмотревшись, она сначала перелезла через ограждение, проход за которое запрещен. В этот момент к ней с просьбами остановиться направились сотрудники зоопарка, но россиянка была полна решимости и проигнорировала их отчаянные крики. В итоге она слишком близко подошла к вольеру, и Аристо вцепился в ее руку. Работники поспешили на помощь к посетительнице и оттащили ее от хищника.

Материалы по теме:
В туалет или в морг? Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
В туалет или в морг?Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
8 декабря 2017
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

На место происшествия вызвали скорую помощь, которая отвезла пострадавшую в больницу. По данным сотрудников зоопарка, посетительница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее жительница американского города Брейнерд, штат Миннесота, залезла в вольер к аллигаторам в сафари-парке, чтобы достать упавший кошелек. Руководство сафари-парка не знало об инциденте до тех пор, пока видео не набрало вирусную популярность в интернете.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о необходимости устранения антигосударственных политических сил
Пережившая травлю девушка сбросила 40 килограммов и обрела уверенность в себе
Ходаковский назвал артиллерию ВСУ основным врагом армии России
Впервые синтезирована молекула из морской губки для лечения болезни Паркинсона
Зрителям «Сандэнса» понадобилась помощь врачей из-за хоррора о мертвой девочке
Российские бойцы рассказали о тактике выкуривания ВСУ из Артемовска
Офицер с позывным Хохол рассказал о борьбе с американским ВПК в Донбассе
Названы районы Москвы с наиболее подорожавшим жильем для богатых
Задержанный по делу о нападении на детей россиянин дал признательные показания
Опытная стюардесса назвала опасную негигиеничную привычку пассажиров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.