Женщина залезла в вольер к аллигаторам за потерянным кошельком и попала на видео

Жительница американского городе Брейнерд, штат Миннесота, залезла в вольер к аллигаторам в сафари-парке, чтобы достать упавший кошелек. На видео произошедшего обратил внимание сайт Rare.

Посетительница зоопарка Эшлинн Моррис (Ashlynn Morris) сняла произошедшее на видео и рассказала об увиденном в Facebook. «Сегодня я пошла в зоопарк, и женщина уронила кошелек в вольер с аллигаторами. Тогда она вошла внутрь вольера вместе с ребенком, чтобы поднять его. При этом, она кричала на ребенка. Это было самое безумное, что я когда-либо видела», — написала она.

На записи видно, как женщина ходит внутри вольера возле водоема, в котором находятся десятки аллигаторов, и пытается придумать, как извлечь из воды свой кошелек. Ее сын находится рядом. В какой-то момент мальчик подходит к краю воды. Хотя в водоеме находились молодые аллигаторы, они были достаточно крупны, чтобы нанести серьезные травмы.

В какой-то момент слышно, как дети-очевидцы предупреждают маленького мальчика, что его укусят, если он подберется слишком близко к воде. В конце концов, женщина смогла достать свой кошелек. Для этого ей пришлось кидать камни в воду, чтобы отпугнуть аллигаторов.

После этого она вместе с сыном перелезла через ограду вольера. В этот момент она ругалась на мальчика из-за того, что он пошел в вольер вместе с ней.

Руководство сафари-парка не знало об инциденте до тех пор, как видео не набрало вирусную популярность в интернете. Представители зоопарка заявили, что их обеспокоило произошедшее, и, если им удастся идентифицировать женщину, они намерены привлечь ее к ответственности за то, что она подвергла опасности ребенка.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина прыгнул в вольер с медведем в зоопарке Варшавы, Польша, и попытался утопить животное в искусственном водоеме. При этом животное не проявляло ответной агрессии.