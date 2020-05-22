Пьяный мужчина напал на медведя в зоопарке и попал на видео

Liveleakcom

Пьяный мужчина прыгнул в вольер с медведем в зоопарке Варшавы, Польша, и попытался утопить животное в искусственном водоеме. Видео произошедшего опубликовано на сайте Live Leak.

В четверг, 21 мая, пользователь Zlewozmywak опубликовал видео, на котором видно, как нетрезвый мужчина стоит в вольере медведя. Животное подбегает к человеку, и мужчина прыгает в искусственный водоем.

Какое-то время медведь наблюдает за плывущим мужчиной, затем спрыгивает в воду вслед за ним. Тогда мужчина хватает животное за голову и пытается утопить его в воде. При этом животное не проявляет ответной агрессии. В конце видео мужчина отказывается от намерения бороться с медведем и вылезает из воды. Вся сцена происходит на глазах у посетителей зоопарка, которые комментируют происходящее.

Живущая в вольере пожилая медведица по кличке Сабина росла в цирке. Она не боится людей и не пыталась напасть на человека.

Ранее сообщалось, что попытка нетрезвого посетителя зоопарка погладить льва через прутья клетки попала на видео. Лев лежал на камне, в то время как мужчина пытался подманить его, размахивая рукой.

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