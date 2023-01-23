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14:46, 23 января 2023Мир

Лавров обвинил США в переходе всех красных линий

Сергей Лавров: США, угрожая странам из-за сотрудничества с РФ, переходят все красные линии
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

США, которые угрожают другим странам из-за сотрудничества с Россией, переходят все границы. В проведении такой политики Соединенные Штаты обвинил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Претории с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Его слова приводит ТАСС.

«[США] публично заявляют, что те, кто сотрудничает с Россией, [об этом] пожалеют, — указал Лавров. — Угрожая и оказывая давление, США, да и англичане тоже переходят все красные линии».

Министр отметил, что в своих действиях США «ничем не гнушаются», — страна угрожает и политикам со счетами в местных банках, и тем из них, чьи дети зачислены в американские университеты. «Они (американцы — прим. «Ленты.ру») грозят крупным государствам, которые представляют великие тысячелетние цивилизации, и игнорируют, что у этих народов есть национальная гордость», — добавил Лавров.

Ранее глава российского МИД обвинил Запад в отказе от переговоров по решению украинского конфликта. По его словам, руководство США, НАТО и Евросоюза убеждает Киев, что начинать переговоры с Россией еще рано.

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Полина Матюхина
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