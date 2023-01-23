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14:11, 23 января 2023Мир

Лавров обвинил Запад в отказе от переговоров по Украине

Глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в отказе от переговоров по Украине

Фото: Reuters

Россия не отказывается от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с южноафриканской коллегой, трансляция велась в YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

Министр обвинил Запад в отказе от мирного процесса. По его словам, руководство США, Евросоюза и НАТО убеждает Киев, что начинать переговоры пока рано и нужно «отвоевать больше», чтобы вести переговоры с позиции силы. «Но те, кто отказываются, ... должны понимать, что чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом. В Претории он встретился со своей южноафриканской коллегой Наледи Пандор и президентом страны Сирилом Рамафозой.

Ожидается, что в понедельник, 23 января, министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят поддержку «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского. Также на этой же встрече будут рассмотрены новые санкции против России. «Саммит мира», предложенный Украиной, планируется провести в штаб-квартире ООН 24 февраля.

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Виктория Кондратьева
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