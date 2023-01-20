Евросоюз обсудит «мирный план» Зеленского 23 января

Главы МИД стран ЕС обсудят «мирный план» Зеленского, но не станут обсуждать новые санкции

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 23 января, обсудят поддержку «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского, сообщил ТАСС высокопоставленный представитель ЕС.

Он отметил, что ранее министры еще не обсуждали этот план. «В понедельник будет возможность обсудить, как поддержать Украину и Зеленского в этом отношении», — пояснил он.

Также, по словам представителя ЕС, главы МИД на этой же встрече не станут обсуждать новые санкции против России. «Мы открыты к рассмотрению новых санкций, но не на этом заседании Совета ЕС», — добавил собеседник агентства.

«Саммит мира», предложенный Украиной, планируется провести в штаб-квартире ООН 24 февраля.

Также пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов серьезно рассмотреть вопрос о возобновлении переговоров с Россией при соблюдении универсальных принципов международного права.