Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в ЮАР с рабочим визитом

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что самолет российского министра приземлился на военно-воздушной базе Waterkloof в пригороде Претории. Там Лавров встретится со своей южноафриканской коллегой Наледи Пандор и президентом страны Сирилом Рамафозой.

Агентство напомнило, что последний раз Сергей Лавров и Наледи Пандор встречались в сентябре прошлого года на полях Генассамблеи ООН.

22 января посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука рассказал, что страна ожидает президента России Владимира Путина на саммите БРИКС, который должен пройти в августе. Конкретное место его проведения пока не определено, но встреча лидеров БРИКС ожидается в одном из четырех крупнейших городов ЮАР.