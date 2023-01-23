Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:08, 23 января 2023Мир

Лавров прибыл в ЮАР

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в ЮАР с рабочим визитом
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что самолет российского министра приземлился на военно-воздушной базе Waterkloof в пригороде Претории. Там Лавров встретится со своей южноафриканской коллегой Наледи Пандор и президентом страны Сирилом Рамафозой.

Агентство напомнило, что последний раз Сергей Лавров и Наледи Пандор встречались в сентябре прошлого года на полях Генассамблеи ООН.

22 января посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука рассказал, что страна ожидает президента России Владимира Путина на саммите БРИКС, который должен пройти в августе. Конкретное место его проведения пока не определено, но встреча лидеров БРИКС ожидается в одном из четырех крупнейших городов ЮАР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский признал неспособность переломить ситуацию поставками западных танков
Рогозин вычислил ранивших его украинских артиллеристов
Врач перечислила опасные домашние оздоровительные процедуры
Канада выплатит коренному населению два миллиарда долларов компенсации
Финансисты предрекли победу юаня над долларом в курсообразовании рубля
Открыто эффективное в лечение COVID-19 соединение
Россиянам перечислили основные правила ухода за кожей в зимний период
Военный эксперт рассказал о переходе инициативы к российской армии в зоне СВО
Лавров прибыл в ЮАР
Карпин высказался о составе сборной России на ближайшие матчи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.