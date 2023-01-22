ЮАР направит Путину приглашение на саммит БРИКС в августе

Посол ЮАР в Москве Макетука заявил, что Путину направят приглашение на саммит БРИКС

Посол Южно-Африканской Республики в Москве Мзувукиле Макетука рассказал, что страна ожидает президента России Владимира Путина на саммите БРИКС, который должен пройти в августе. Он уточнил, что приглашение российскому лидеру будет направлено позже, сообщает РИА Новости.

«Все президенты будут приглашены, это стандартная практика», — заявил дипломат.

Он добавил, что Путин обязательно получит приглашение на саммит, отметив, что от него самого будет зависеть, соберется ли он посетить мероприятие. По словам Макетука, конкретное место его проведения пока не определено, но встреча лидеров БРИКС ожидается в одном из четырех крупнейших городов ЮАР.

В декабре президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что надеется на вступление страны в БРИКС в 2023 году. Он отметил, что Россия, КНР, ЮАР и Бразилия уже одобрили вступление Алжира в объединение.