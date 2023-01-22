Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:14, 22 января 2023Мир

ЮАР направит Путину приглашение на саммит БРИКС в августе

Посол ЮАР в Москве Макетука заявил, что Путину направят приглашение на саммит БРИКС

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Посол Южно-Африканской Республики в Москве Мзувукиле Макетука рассказал, что страна ожидает президента России Владимира Путина на саммите БРИКС, который должен пройти в августе. Он уточнил, что приглашение российскому лидеру будет направлено позже, сообщает РИА Новости.

«Все президенты будут приглашены, это стандартная практика», — заявил дипломат.

Он добавил, что Путин обязательно получит приглашение на саммит, отметив, что от него самого будет зависеть, соберется ли он посетить мероприятие. По словам Макетука, конкретное место его проведения пока не определено, но встреча лидеров БРИКС ожидается в одном из четырех крупнейших городов ЮАР.

В декабре президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что надеется на вступление страны в БРИКС в 2023 году. Он отметил, что Россия, КНР, ЮАР и Бразилия уже одобрили вступление Алжира в объединение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Арестович допустил поражение Украины
Каррера высказался о критике его работы в России
В России назвали сроки начала парламентских слушаний о запрете вейпов
ЮАР направит Путину приглашение на саммит БРИКС в августе
В России заявили о стремлении максимально сохранить коллектив Запорожской АЭС
Виртуальная реальность уменьшила проявления тревожности и депрессии
В Госдуме рассказали о возвращении беженцев в новые российские регионы
В Африке заявили о высокой популярности Путина
В ЛНР рассказали об обстреле Стаханова со стороны ВСУ
Японский премьер захотел посетить Киев в феврале
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.