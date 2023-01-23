Появились кадры сдачи в плен двух украинских офицеров

Военкор Поддубный опубликовал кадры сдачи в плен двух офицеров ВСУ в Запорожье

Видео сдачи в плен двух офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

На кадрах видно, как два человека в украинской военной форме, подняв над головой кусок белой ткани, приближаются к позициям российских войск. Затем им приказывают остановиться, после чего пленных забирают российские военнослужащие.

Накануне глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что два офицера элитного спецподразделения ВСУ перешли на сторону России. Они уже передали российским спецслужбам всю известную им информацию о расположении и планах украинских сил.