Появились кадры сдачи в плен двух украинских офицеров
Военкор Поддубный опубликовал кадры сдачи в плен двух офицеров ВСУ в Запорожье
Видео сдачи в плен двух офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.
На кадрах видно, как два человека в украинской военной форме, подняв над головой кусок белой ткани, приближаются к позициям российских войск. Затем им приказывают остановиться, после чего пленных забирают российские военнослужащие.
Накануне глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что два офицера элитного спецподразделения ВСУ перешли на сторону России. Они уже передали российским спецслужбам всю известную им информацию о расположении и планах украинских сил.