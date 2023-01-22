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22:48, 22 января 2023Бывший СССР

Рогов сообщил о переходе двух офицеров ВСУ на сторону России

Рогов сообщил, что два офицера элитного спецподразделения ВСУ перешли на сторону России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что два офицера элитного спецподразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли на сторону России. Об этом он написал в Telegram.

По словам Рогова, офицеры уже передали российским спецслужбам всю известную им информацию о расположении ВСУ и планах украинских сил. Он отметил, что это поможет «быстрее и меньшей ценой» освободить важный участок на запорожском фронте.

На данный момент по отношению к военным проводят профилактические мероприятия, а также проверяется их причастность к военным преступлениям. В случае, если это не подтвердится, то военные смогут «вернуться к нормальной жизни». «В принципе, таких людей уже немало, даже есть люди, кто уже воюет с нашей стороны», — добавил он.

Ранее Рогов сообщил, что российские военные ведут наступательные действия на запорожском участке линии соприкосновения на двух направлениях — в районе городов Орехов и Гуляйполе. Инициатива находится в руках России, добавил он.

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Марина Совина
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