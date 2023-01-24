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19:43, 24 января 2023Среда обитания

Нацелившиеся на коронацию Карла III активисты пригрозили серьезными протестами

Активисты Just Stop Oil пригрозили более серьезными протестами из-за изменения климата

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Активисты британской организации Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть»), которые нацелились на коронацию короля Великобритании Карла III, пригрозили более серьезными протестами, если власти не будут решать глобальную проблему изменения климата. Об этом на пресс-конференции рассказал представитель движения Алекс де Конинг, отвечая на вопрос «Ленты.ру».

Во время конференции Де Конинг прокомментировал обещание организации устроить более серьезные атаки в том числе на произведения искусства в 2023 году. По словам активиста, ситуация будет зависеть от решения британских властей в рамках проблемы изменения климата.

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«К сожалению, если они ничего не сделают, конечно, нам придется обострить ситуацию. С каждым годом ситуация будет ухудшаться. Мы уже сталкиваемся со все большим количеством переломных моментов, все большим количеством стихийных бедствий. По мере ухудшения ситуации от нас будет пропорциональная реакция. Нам нужно сделать все, что в наших силах», — заявил Де Конинг.

В конце ноября Алекс де Конинг назвал безумным то, что общество больше злят нацеленные на произведения искусства активисты, чем наводнения в Пакистане, вынудившие миллионы людей покинуть свои дома. Он заявил, что члены Just Stop Oil готовы ужесточить протесты, если правительство не прислушается к их требованиям.

Позже стало известно, что частники движения рассматривают возможность провести акцию в день коронации Карла III, которая должна состояться 6 мая 2023 года. Однако подробности протеста на данный момент неизвестны.

Нина Ташевская
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