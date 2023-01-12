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15:47, 12 января 2023Среда обитания

Британские экоактивисты нацелились на коронацию Карла III

Активисты Just Stop Oil не исключили возможность сорвать коронацию короля Карла III

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Активисты британской организации Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть») отказались исключать возможность сорвать коронацию короля Великобритании Карла III, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме изменения климата. Об этом пишет Evening Standard.

Представитель движения Алекс де Конинг заявил, что группа планирует масштабные акции в 2023 году. По его словам, подобные протесты привлекают большое внимание к климатическому вопросу. «К сожалению, нам, вероятнее всего, придется действовать активнее, потому что нужно больше изменений. Зачем нам замедляться?» — сказал де Конинг.

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Участники движения заявили, что рассматривают возможность провести акцию в день коронации Карла III, которая должна состояться 6 мая 2023 года. Активисты фактически нацелились на это событие. «Это не исключено», — заявили они.

Ранее полиция Лондона сообщила, что с начала октября потратила 5,5 миллиона фунтов стерлингов ради спасения картин от участников Just Stop Oil. В городе усилили патрулирование, чтобы противодействовать нападениям на предметы искусства и другим акциям экоактивистов.

Нина Ташевская
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