Британские экоактивисты нацелились на коронацию Карла III

Активисты Just Stop Oil не исключили возможность сорвать коронацию короля Карла III

Активисты британской организации Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть») отказались исключать возможность сорвать коронацию короля Великобритании Карла III, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме изменения климата. Об этом пишет Evening Standard.

Представитель движения Алекс де Конинг заявил, что группа планирует масштабные акции в 2023 году. По его словам, подобные протесты привлекают большое внимание к климатическому вопросу. «К сожалению, нам, вероятнее всего, придется действовать активнее, потому что нужно больше изменений. Зачем нам замедляться?» — сказал де Конинг.

Участники движения заявили, что рассматривают возможность провести акцию в день коронации Карла III, которая должна состояться 6 мая 2023 года. Активисты фактически нацелились на это событие. «Это не исключено», — заявили они.

Ранее полиция Лондона сообщила, что с начала октября потратила 5,5 миллиона фунтов стерлингов ради спасения картин от участников Just Stop Oil. В городе усилили патрулирование, чтобы противодействовать нападениям на предметы искусства и другим акциям экоактивистов.