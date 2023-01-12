Британские экоактивисты нацелились на коронацию Карла III
Активисты британской организации Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть») отказались исключать возможность сорвать коронацию короля Великобритании Карла III, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме изменения климата. Об этом пишет Evening Standard.
Представитель движения Алекс де Конинг заявил, что группа планирует масштабные акции в 2023 году. По его словам, подобные протесты привлекают большое внимание к климатическому вопросу. «К сожалению, нам, вероятнее всего, придется действовать активнее, потому что нужно больше изменений. Зачем нам замедляться?» — сказал де Конинг.
Участники движения заявили, что рассматривают возможность провести акцию в день коронации Карла III, которая должна состояться 6 мая 2023 года. Активисты фактически нацелились на это событие. «Это не исключено», — заявили они.
Ранее полиция Лондона сообщила, что с начала октября потратила 5,5 миллиона фунтов стерлингов ради спасения картин от участников Just Stop Oil. В городе усилили патрулирование, чтобы противодействовать нападениям на предметы искусства и другим акциям экоактивистов.