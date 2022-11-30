Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:02, 30 ноября 2022Среда обитания

Британские экоактивисты пригрозили более серьезными атаками на картины

Экоактивисты из Just Stop Oil допустили, что в будущем начнут резать картины

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Британские экоактивисты пригрозили более серьезными атаками на произведения искусства. Участники движения Just Stop Oil допускают, что в будущем начнут резать картины, передает телеканал Sky News.

Представитель движения Алекс де Конинг назвал безумным то, что общество больше злят нацеленные на произведения искусства активисты, чем наводнения в Пакистане, вынудившие миллионы людей покинуть свои дома. Он заявил, что члены Just Stop Oil готовы ужесточить протесты, если правительство не прислушается к их требованиям.

По словам де Конинга, организация планирует взять пример с движений, имевших успех в прошлом, в том числе суфражисток, некоторые из которых резали известные картины. «Возможно, нам придется пойти на такое», — отметил активист. Он добавил, что протесты — борьба за собственную жизнь, поэтому он и его коллеги готовые сделать все, что в их силах.

Через свои акции протестующие пытаются привлечь внимание властей к проблеме изменения климата и препятствовать разработке новых месторождений нефти. Одна из недавних акций прошла в Национальном музее искусства, архитектуры и дизайна в Осло. Во время нее представили проекта Stopp Oljeletinga! — норвежские последователи движения Just Stop Oil — попытались приклеить себя к картине Эдварда Мунка «Крик».

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о взятии под контроль Андреевки в ДНР
ЦБ вступился за россиян с заложенными квартирами
Кадыров показал видео зачистки населенного пункта в зоне спецоперации
Выгнанным с рейса немецкой авиакомпании евреям заплатят миллионы рублей
Британские экоактивисты пригрозили более серьезными атаками на картины
Опубликовано фото Стрелкова на фронте
Всех монахов выгнали из храма из-за пристрастия к наркотикам
Бывшего главного нарколога России Брюна оставили под домашним арестом
Орбиту МКС подняли к запуску «Союза МС-23»
37-летний певец Джейк Флинт скончался через пару дней после свадьбы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.