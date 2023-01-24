Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:39, 24 января 2023Ценности

Девушка сделала эпиляцию бесплатно и оказалась в больнице

Девушка сделала бесплатную эпиляцию воском и оказалась в больнице с кистой на промежности

Кадр: TikTok

Британка сделала бесплатную восковую эпиляцию и поделилась страшными последствиями похода к неопытному специалисту. Ролик на эту тему она опубликовала в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом abbsworldx рассказала, что начинающий мастер и по совместительству друг пригласил ее на удаление нежелательных волос с зоны бикини. По словам девушки, процедура оказалась для нее болезненной, но, несмотря на это, она все равно осталась довольна эпиляцией.

Однако спустя два дня блогерша почувствовала мучительную боль и обнаружила массивную кисту в районе промежности. Сначала автор видео нанесла на рану лечебный крем в надежде улучшить свое состояние, однако через 48 часов ситуация ухудшилась. «Я проснулась и увидела, что мои гениталии увеличились и стали размером с мяч для регби. Так я оказалась в больнице», — пожаловалась она.

Материалы по теме:
«Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
«Иногда в ход шло пиво»Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
19 июня 2020
«Если заболею и умру, то хоть красивым» Как работают подпольные салоны красоты во время пандемии и на что идут мастера ради выживания
«Если заболею и умру, то хоть красивым»Как работают подпольные салоны красоты во время пандемии и на что идут мастера ради выживания
5 июня 2020

В связи с этим пострадавшей пришлось обратиться за помощью к медикам, которые сначала пытались выдавить жидкость из ее половых губ руками. В конечном счете врачам пришлось дренировать орган под местной анестезией. «Это было ужасно. Я не могла ходить, надеть трусы или джинсы. К тому же в больнице мне пришлось самой выкачать всю жидкость до конца, потому что доктора не смогли сделать этого во время операции», — уточнила abbsworldx и призвала зрителей тщательно выбирать мастера.

В апреле 2022 года жительница Москвы Мария Кайдышева осталась с гематомами после посещения бьюти-студии и заявила в полицию на косметолога из-за испорченной внешности. Клиентка обратилась в салон красоты, чтобы избавиться от темных кругов под глазами. Данную услугу ей оказала российский косметолог Елена Патрима, пообещав также убрать морщины с лица. Однако на следующий день россиянка столкнулась со страшными последствиями процедуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Германия согласилась отправить танки на Украину
США заявили о скором принятии решения по отправке танков Украине
Москвичи обвинили фирму по борьбе с насекомыми в подкидывании тараканов в дом
Вандал получил срок за повреждение фонарей на Львином мосту в Петербурге
Адвокат Киркорова рассказал подробности о проблемах певца с недвижимостью
Россиянин предстанет перед судом за убийство милиционера в 2002 году
Группа Panic! At The Disco прекратит свое существование
Жильцов дома в Москве атаковали грызуны
Житель российского города поскользнулся на неочищенной дорожке на мосту и умер
Европа смогла значительно снизить потребление газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.