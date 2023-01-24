Девушка сделала эпиляцию бесплатно и оказалась в больнице

Девушка сделала бесплатную эпиляцию воском и оказалась в больнице с кистой на промежности

Британка сделала бесплатную восковую эпиляцию и поделилась страшными последствиями похода к неопытному специалисту. Ролик на эту тему она опубликовала в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом abbsworldx рассказала, что начинающий мастер и по совместительству друг пригласил ее на удаление нежелательных волос с зоны бикини. По словам девушки, процедура оказалась для нее болезненной, но, несмотря на это, она все равно осталась довольна эпиляцией.

Однако спустя два дня блогерша почувствовала мучительную боль и обнаружила массивную кисту в районе промежности. Сначала автор видео нанесла на рану лечебный крем в надежде улучшить свое состояние, однако через 48 часов ситуация ухудшилась. «Я проснулась и увидела, что мои гениталии увеличились и стали размером с мяч для регби. Так я оказалась в больнице», — пожаловалась она.

В связи с этим пострадавшей пришлось обратиться за помощью к медикам, которые сначала пытались выдавить жидкость из ее половых губ руками. В конечном счете врачам пришлось дренировать орган под местной анестезией. «Это было ужасно. Я не могла ходить, надеть трусы или джинсы. К тому же в больнице мне пришлось самой выкачать всю жидкость до конца, потому что доктора не смогли сделать этого во время операции», — уточнила abbsworldx и призвала зрителей тщательно выбирать мастера.

В апреле 2022 года жительница Москвы Мария Кайдышева осталась с гематомами после посещения бьюти-студии и заявила в полицию на косметолога из-за испорченной внешности. Клиентка обратилась в салон красоты, чтобы избавиться от темных кругов под глазами. Данную услугу ей оказала российский косметолог Елена Патрима, пообещав также убрать морщины с лица. Однако на следующий день россиянка столкнулась со страшными последствиями процедуры.