Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 24 января 2023Россия

ВКС России уничтожили установку украинского ЗРК «Бук-М1» под Харьковом

МО РФ заявило об уничтожении авиацией установки украинского ЗРК «Бук-М1» под Харьковом
СюжетМинобороны:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Авиация Воздушно-космических сил России (ВКС) за сутки уничтожила установку украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» под Харьковом. Об этом заявил журналистам во вторник, 24 января, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что все произошло вблизи населенного пункта Пески-Радьковские.

В Минобороны отметили, что российскими средствами противовоздушной обороны удалось сбить 10 украинских беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

На херсонском направлении в районе села Антоновка Херсонской области российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50, добавили в ведомстве.

21 января сообщалось, что российская истребительная авиация сбила украинский бомбардировщик Су-24 в ДНР.

До этого в Минобороны докладывали, что истребители ВКС России сбили в ДНР два самолета и вертолет противника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
Отчаянные попытки слонихи разбудить умершего слоненка попали на видео
Россияне сэкономили час жизни за счет удаленной работы
В квартире знакомой Ренаты Литвиновой рухнул потолок
Дженнифер Лопес заметили с Беном Аффлеком и его бывшей женой
Германия отправит 29 танков Leopard в две страны
Лавров объяснил необходимость создания единой валюты для стран БРИКС
Обнаружена «золотая» древнеегипетская мумия
Развертывание российской орбитальной станции запланировали на 2027 год
Захарова ответила на слова Столтенберга о законности сожжения Корана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.