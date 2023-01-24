ВКС России уничтожили установку украинского ЗРК «Бук-М1» под Харьковом

МО РФ заявило об уничтожении авиацией установки украинского ЗРК «Бук-М1» под Харьковом

Авиация Воздушно-космических сил России (ВКС) за сутки уничтожила установку украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» под Харьковом. Об этом заявил журналистам во вторник, 24 января, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что все произошло вблизи населенного пункта Пески-Радьковские.

В Минобороны отметили, что российскими средствами противовоздушной обороны удалось сбить 10 украинских беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

На херсонском направлении в районе села Антоновка Херсонской области российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50, добавили в ведомстве.

21 января сообщалось, что российская истребительная авиация сбила украинский бомбардировщик Су-24 в ДНР.

До этого в Минобороны докладывали, что истребители ВКС России сбили в ДНР два самолета и вертолет противника.