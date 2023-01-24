Лавров раскритиковал Макрона за вмешательство в дела Африки

Лавров раскритиковал Макрона за вмешательство во внутренние дела Буркина-Фасо

Президент Франции Эммануэль Макрон вторгается во внутренние дела африканских стран, за это его раскритиковал глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

«Это вопрос о принципах внешней политики, мы не вмешиваемся во внутренние дела, а заявление президента Макрона откровенно говорит о том, что Франция допускает и применяет такое вмешательство», — отметил глава ведомства.

Ранее французский лидер потребовал разъяснений от Буркина-Фасо касательно возможного запроса о выводе Вооруженных сил Франции из страны. Кроме того, он допустил, что сообщения о подобном решении Буркина-Фасо стали результатом путаницы.

До этого власти Буркина-Фасо обязали французских военных покинуть страну. Уточняется, что правительство африканской республики денонсировало соглашение, которое с 2018 года регулировало присутствие французской армии в стране.