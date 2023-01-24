США прокомментировали коррупционные проблемы Украины
В Пентагоне заявили, что им неизвестно о коррупционных проблемах с военной помощью Украине
Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер прокомментировал скандалы в Киеве, связанные с коррупцией с военной помощью, заявив, что об этом ему ничего не известно. Об этом пишет ТАСС.
«Мы не знаем о каких-либо масштабных проблемах, касающихся коррупции, которые бы негативно повлияли на борьбу [Украины с РФ]», — сказал Райдер в ходе брифинга.
Ранее политолог Сергей Марков предположил, что политические перестановки в Киеве связаны в первую очередь с рекордным ростом коррупции и соответствующими скандалами. «На Украине сейчас огромные коррупционные скандалы, воровство идет страшное. [Президенту Украины Владимиру] Зеленскому нужно было продемонстрировать реакцию», — подчеркнул политолог.