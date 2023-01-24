Политические перестановки в Киеве связали с ростом коррупции

Политолог Марков заявил о связи перестановок в правительстве Украины с коррупцией

Политические перестановки в Киеве связаны в первую очередь с рекордным ростом коррупции и соответствующими скандалами, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо было показать, что он держит ситуацию под контролем.

«На Украине сейчас огромные коррупционные скандалы, воровство идет страшное. Зеленскому нужно было продемонстрировать реакцию», — подчеркнул политолог.

Другой причиной он считает широкую агентурную сеть Великобритании, функционирующую на территории Украины, которая раздражает США. Более того, он допустил, что именно это стало причиной отказа Вашингтона поставить Киеву танки.

«Британская агентура в последнее время очень жестко навязывала Киеву свои позиции. Естественно, что американцы раздражены, ведь получается, что за их деньги командуют британцы. Считается, что именно из-за этого сейчас Украине не выделили танки, потребовав сначала потеснить агентуру», — сказал Марков.

Он добавил, что рассчитывать на приход более лояльных и открытых к переговорам политиков на место уволенных не стоит, и указал на отсутствие надежд на скорый переговорный процесс.

В структурах центральной власти Украины произойдут масштабные кадровые перестановки. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.

Уже известно, что Зеленский уволил замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко, о возможной отставке которого говорили еще 19 января.

17 января была принята отставка Алексея Арестовича с поста советника офиса президента. Причиной стали его заявления, касающиеся военных действий, в частности слова о том, что причиной разрушения многоэтажки в Днепре стала работа украинской системы ПВО.