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14:19, 24 января 2023Мир

Германия отправит 29 танков Leopard в две страны

Германия весной отправит 29 танков Leopard в Чехию и Словакию

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов завершить ремонт 29 боевых танков Leopard, уже весной этого года они будут отправлены в Словакию и Чехию. Об этом сообщает агентство DPA.

«Эти танки принадлежат федеральному правительству. Оно может делать с ними все, что захочет», — заявил исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер. По его словам, к концу марта у концерна будет около 29 основных боевых танков Leopard 2A4, готовых к развертыванию.

Впрочем, позднее другой представитель Rheinmetall сообщил, что танки будут готовы позже, с апреля по май.

Ранее утверждалось, что тот же концерн может отправить 139 танков Украине. Однако глава Минобороны ФРГ Борис Писториус говорил, что окончательного решения по поставкам пока не принято, канцлер страны Олаф Шольц пытается добиться единства.

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Виктория Кондратьева
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