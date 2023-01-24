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12:30, 24 января 2023Мир

В Германии заявили о попытках прийти к консенсусу по поставкам танков Украине

Глава Минобороны Германии Писториус: Шольц пытается добиться консенсуса по поставке танков
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Andreas Gebert / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц пытается добиться консенсуса по поставкам танков Украине, заверил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Его цитирует Reuters.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post (WP) отметил, что нерешительность Германии в вопросе передачи танков Киеву вызвала гнев союзников.

В субботу, 21 января, сообщалось, что союзники Германии пока не смогли убедить ее разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard, Берлин взял дополнительное время для раздумий. Вопрос был ключевым на повестке восьмого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн в ФРГ.

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Варвара Кошечкина
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