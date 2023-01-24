Нерешительность Германии в вопросе передачи танков Киеву вызвала гнев союзников

WP: партнеры критикуют Германию из-за затягивания передачи танков Leopard 2 Украине

Европейские союзники Германии критикуют правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца за затягивание передачи танков Leopard 2 Украине. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Некоторые из соседей и союзников Германии возмущены тем, что она, по их мнению, затягивает с поставкой танков. Они также разочарованы тем, что Берлин медленно расплачивается за провал своего давнего подхода к Кремлю, который, по словам критиков, заключался в умиротворении российских интересов», — пишет обозреватель WP Ишан Тхарур.

Комментируя создавшуюся ситуацию, автор материала отметил, что ряд союзников и соседей недовольны тем, что Берлин также не спешит давать свое согласие на то, чтобы Leopard 2 с Киевом поделились их партнеры, владеющие этими танками. Он утверждает, что вопрос о передаче Leopard 2 осложнил прошедшую 20 января встречу министров обороны стран Евросоюза, на которой согласовывались меры дальнейшей поддержки Украины.

По словам Тхарура, по европейским армиям «разбросано» порядка 2000 таких танков. Он указал, что представители Польши и Финляндии уже заявили о готовности передать имеющимися в их распоряжении танков Leopard, однако им необходимо получить разрешение Берлина.

Обозреватель указывает, что Германия хоть и уступает США, но все же является одним из крупнейших поставщиков оружия Киеву. Ссылаясь на данные Financial Times, The Washington Post указывает, что Берлин уже передал Киеву передовые системы противовоздушной обороны (ПВО), зенитные орудия и реактивные системы залпового огня, а недавно согласился отправить около 40 боевых машин пехоты Marder.

Зависание вопроса поставки танков Тхарур связывает с сохранившимся в ФРГ чувством коллективного стыда за содеянные в ходе Второй мировой войны преступления нацистской Германии и с боязнью спровоцировать Россию на эскалацию конфликта. Указывая на заявление разных аналитиков, автор статьи подчеркивает, что власти ФРГ всячески сопротивляются продвижению военной повестки.

Ранее в США заявили о серьезной трещине в единстве стран НАТО по Украине.