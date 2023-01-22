В США заявили о серьезной трещине в единстве стран НАТО по Украине

WP назвала нерешительность Германии с отправкой Leopard Украине трещиной в единстве НАТО

Нерешительность Германии с отправкой танков Leopard Украине является критическим вызовом для единства Запада, поэтому президент США Джо Байден не может сидеть сложа руки перед лицом этой угрозы, пишет газета The Washington Post (WP).

Автор напомнил, что Германия не хочет поставлять Киеву танки. «Отказ Германии одобрить передачу Украине несколько десятков тяжелых боевых танков показал первую серьезную трещину в когда-то сплошном фронте НАТО», — пишет издание. Газета назвала нерешительность ФРГ слабым местом, которое президент России Владимир Путин может использовать не только в зоне специальной операции (СВО), но и в политике.

«На карту поставлено не только выживание Украины, но и лидерство, трезвое мышление в Вашингтоне и Берлине. Нерешительность ФРГ является критическим вызовом для единства Запада, Байден не может сидеть сложа руки перед лицом этого», — заявили журналисты.

Ранее стало известно, что союзники Германии пока не смогли убедить ее разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard, Берлин взял дополнительное время для раздумий. Вопрос был ключевым на повестке восьмого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн в ФРГ.