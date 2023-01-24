В зоне спецоперации погиб помогавший раненым священник

В зоне проведения спецоперации погиб иеромонах из Ивановской области, помогавший раненым

В зоне проведения спецоперации погиб иеромонах Дамаскин (Денис Волин), помогавший эвакуировать раненых. Об этом РИА Новости сообщил руководитель отдела по взаимодействию с ВС РФ Шуйской епархии Александр Ефрейторов.

По его словам, священник из Ивановской области погиб 23 января из-за ранения в шею. Сообщается, что, помимо помощи раненым, он также распределял гуманитарную помощь. Место гибели не приводится. Сейчас епархия ожидает информацию, когда можно будет вывезти его тело.

Кроме того, по данным регионального отделения «Поискового движения России», Дамаскин был командиром поискового отряда «Православная дружина в честь святого благоверного князя Александра Невского».

В ноябре в Луганской народной республике погиб настоятель собора святителя Николая Мирликийского в Кадиевке архимандрит Дионисий (Тивяков). Он нес служение в кафедральном соборе святителя Николая Мирликийского в Алчевске в ЛНР.