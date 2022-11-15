РПЦ сообщила о гибели российского священника в ЛНР

РПЦ сообщила о гибели в ЛНР настоятеля собора святителя Николая Мирликийского Дионисия

В Луганской народной республике (ЛНР) трагически погиб настоятель собора святителя Николая Мирликийского в Кадиевке архимандрит Дионисий (в миру — Дионисий Тивяков). Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Священнослужитель погиб 14 ноября, ему было 42 года. Причины случившегося Русская православная церковь (РПЦ) не приводит, однако ранее Минобороны России заявляло о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелять города ЛНР, в том числе Кадиевку (украинское название после декоммунизации, в ЛНР город называют Стаханов — прим. «Ленты.ру»).

Помимо Кадиевки Дионисий нес служение в кафедральном соборе святителя Николая Мирликийского в Алчевске в ЛНР. В 2001 году он был пострижен в монашество, ранее в том же году получил сан пресвитера.

Ранее в ноябре настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, российский военный священник, отец Михаил Васильев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).