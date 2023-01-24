Лавров заявил о попытках западных коллег давить на принимающие его страны

Лавров: куда бы я ни поехал, западные коллеги пытаются давить на принимающие страны

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что везде, куда бы он ни поехал, западные коллеги пытаются давить на принимающие страны, чтобы заставить их вести себя так, как понравится Соединенным Штатам. Об этом во вторник, 24 января, сообщает РИА Новости.

По его словам, таким образом Запад старается помешать и навязать другим государствам некую линию поведения. «Мы очень ценим и уважаем позицию всех наших партнеров, кто в таких ситуациях руководствуются не приказами от бывших колониальных империй и от тех, кто хочет доминировать сейчас, а законными национальными интересами», — отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что США, которые угрожают другим странам из-за сотрудничества с Россией, переходят все границы. Он указал, что в своих действиях США «ничем не гнушаются» — страна угрожает и политикам со счетами в местных банках, и тем из них, чьи дети зачислены в американские университеты.

20 января премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что Запад оказывает грубое давление на Россию, а также на государства, которые с ней сотрудничают.