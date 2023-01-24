Финляндия захотела обучать ВСУ

Президент Финляндии Ниинисте заявил о готовности поставлять Киеву танки и обучать ВСУ

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о готовности поставлять танки для создания в Европе большого танкового подразделения для нужд Киева и обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Видеозапись с его речью доступна в Telegram-канале украинского лидера Владимира Зеленского.

«Взять один танк тут, другой там — этого недостаточно. Нужно создавать мощное подразделение в Европе, мы обсуждаем возможность создания такого подразделения. Мы (...) со стороны Финляндии рассматриваем варианты [участия]. Хочу сказать, что мы можем проводить обучение украинских военных», — сказал политик.