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19:34, 24 января 2023Мир

Финляндия захотела обучать ВСУ

Президент Финляндии Ниинисте заявил о готовности поставлять Киеву танки и обучать ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о готовности поставлять танки для создания в Европе большого танкового подразделения для нужд Киева и обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Видеозапись с его речью доступна в Telegram-канале украинского лидера Владимира Зеленского.

«Взять один танк тут, другой там — этого недостаточно. Нужно создавать мощное подразделение в Европе, мы обсуждаем возможность создания такого подразделения. Мы (...) со стороны Финляндии рассматриваем варианты [участия]. Хочу сказать, что мы можем проводить обучение украинских военных», — сказал политик.

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Виктория Кондратьева
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