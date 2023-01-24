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23:46, 24 января 2023Мир

США отказались оказывать военную помощь Киеву в ущерб своей нацбезопасности

В Пентагоне заявили, что при оказании военной помощи Киеву учитывают свои возможности

Фото: Pixabay

США при оказании военной помощи Киеву учитывают собственные возможности по обеспечению национальной безопасности и не делают того, что может ей угрожать. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Мы не собираемся делать ничего, что может повлиять на нашу боеготовность или на нашу способность соблюдать требования национальной безопасности», — сказал представитель Пентагона.

Он добавил, что, когда дело доходит до вопроса, чем США могут поддержать Украину и при этом удовлетворить собственные потребности в боеготовности, идут активные дискуссии.

Одним из примеров помощи Киеву он назвал встречи глав оборонных ведомств в немецком Рамштайне.

Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт заявила, что США необходимо провести полный аудит выделенных Украине денег. Боберт призвала провести аудит выделенной США помощи Украине на фоне новостей о коррупции и об отставках чиновников страны.

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Марина Совина
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