ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на приграничное российское село

Старовойт заявил о двух пострадавших после сброса взрывчатки ВСУ в курском селе Горналь

Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство с дрона на село Горналь Суджанского района. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его данным, после атаки на российское приграничное село пострадали два человека. Старовойт заверил, что им сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Других подробностей о произошедшем курский глава не привел.

23 января Старовойт рассказал, что из-за обстрела со стороны Украины четыре курских села остались без электроснабжения. Ремонтные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий обстрела.

Еще раньше под обстрел ВСУ попало село Вязовое в Белгородской области. При атаке было нарушено электроснабжение.