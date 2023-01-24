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15:09, 24 января 2023Бывший СССР

В МИД отреагировали на решение Латвии о понижении уровня дипотношений

МИД России: Москва жестко отреагирует на понижение уровня дипотношений со стороны Латвии

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Москва жестко отреагирует как на понижение уровня дипотношений, так и на любые другие враждебные действия со стороны Латвии. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на официальном сайте.

«Поэтому такое проявление очередных недружественных шагов Риги никого не удивляет. Они представляют собой закономерный итог политики латвийской правящей верхушки по последовательному разрушению двусторонних отношений... Будем, разумеется, жестко реагировать на любые такие враждебные действия», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что подобное решение «является признаком пещерной русофобии и враждебном отношении ко всему, что связано с Россией».

Ранее глава Министерства иностранных дел республики Латвия Эдгар Ринкевич сообщил, что Рига с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией.

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Виктория Кондратьева
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