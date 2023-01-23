Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией вслед за Эстонией

Латвия с 24 февраля понизит уровень дипотношений с Россией в знак солидарности с Эстонией

Латвия с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел республики Эдгар Ринкевич в Twitter.

«Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля и требует от России действовать соответствующим образом», — написал латвийский министр. Он объяснил этот шаг разворачивающимися на Украине событиями.

О понижении уровня дипломатических отношений между Москвой и Таллином сообщил ранее 23 января МИД России. Указывается, что это решение стало ответом на радикальное сокращение Эстонией численного состава российского посольства.

Послу Эстонии Маргусу Лайдре заявили решительный протест, он должен покинуть Россию до 7 февраля. Одновременно с ним покинет Таллин посол РФ Владимир Липаев.

Как указал в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, понижение уровня дипломатических отношений до временного поверенного в делах может коснуться не только Эстонии, но и других стран Балтии. При этом он признал, что полный разрыв дипломатических отношений с этими государствами маловероятен.