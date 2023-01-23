В России допустили понижение уровня дипломатических отношений со странами Балтии

Сенатор Джабаров допустил понижение уровня дипломатических отношений со странами Балтии

Понижение уровня дипломатических отношений до временного поверенного в делах может коснуться не только Эстонии, но и других стран Балтии. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Не исключаю, что следующими будут и другие страны Балтики. Я имею в виду Литву и Латвию, которые также ведут себя откровенно недружественно в отношении России Владимир Джабаров сенатор Совфеда

«Мера абсолютно правильная. По сути, никаких отношений у нас с Эстонией сейчас не осталось. Уровень понижается, мы показываем, что Эстония относится к числу недружественных государств для нашей страны», — сказал сенатор.

При этом полный разрыв дипломатических отношений России со странами Балтии маловероятен, считает Владимир Джабаров.

«У нас сохранились дипломатические отношения на уровне поверенных, но, по сути, они практически не работают ни там, ни здесь, за исключением каких-то дежурных функций. Но то, что не будет послов, — Эстония должна задуматься, как теперь вести себя со своим великим соседом», — заключил российский политик.

О понижении уровня дипломатических отношений между Москвой и Таллином сообщил МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что это решение стало ответом на радикальное сокращение Эстонией численного состава российского посольства в Таллине.

Послу Эстонии заявили решительный протест в связи с действиями властей республики. Он должен покинуть Россию до 7 февраля.

11 января стало известно, что МИД Эстонии потребовал от российского посольства сокращения количества дипломатов до восьми должностей, а административного, технического и обслуживающего персонала — до 15.