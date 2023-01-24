Пушилин назначил нового главу администрации Мариуполя

Пушилин назначил на пост главы администрации Мариуполя Олега Моргуна

Новым мэром Мариуполя назначен бывший глава администрации Новоазовского района Донецкой народной республики (ДНР) Олег Моргун. Соответствующий указ опубликован на сайте врио главы региона Дениса Пушилина.

Документ, датированный 22 января, вступил в силу с момента подписания.

Ранее стало известно, что указом Пушилина от должности главы администрации Мариуполя был освобожден Константин Иващенко. Он занимал пост с 6 апреля 2022 года. Причина увольнения политика не уточняется.

В декабре 2022 года Пушилин освободил от должности мэра Дебальцева Игоря Захаревича. Перед этим врио главы ДНР раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Светлодарске. Кроме того, он обратил внимание на антисанитарию в городских пунктах обогрева.