США заявили о готовности Финляндии и Швеции войти в НАТО

Белый дом сообщил о готовности Финляндии и Швеции стать членами НАТО

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что, по мнению США, Финляндия и Швеция в настоящее время готовы войти в НАТО. Таким образом она ответила на слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара выступает против вступления Швеции в альянс после акции с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме, сообщает ТАСС.

«В прошлом мы неоднократно говорили, что Финляндия и Швеция готовы быть членами НАТО», — заявила Жан-Пьер, выразив надежду на то, что в конечном счете Финляндия и Швеция окажутся в составе альянса.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что Стокгольм рассчитывает на возвращение к рабочему диалогу с Турцией по вопросу членства в НАТО. На фоне ухудшения отношений Стокгольма и Анкары он призвал всех сохранять спокойствие.