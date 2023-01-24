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21:56, 24 января 2023Мир

Премьер Швеции призвал к спокойствию на фоне ухудшения отношений с Турцией

Премьер Швеции Ульф Кристерссон пожелал вернуться к диалогу с Турцией по членству в НАТО
Ульф Кристерссон

Ульф Кристерссон. Фото: Pontus Lundahl / Globallookpress.com

Стокгольм рассчитывает на возвращение к рабочему диалогу с турецкой стороной по вопросу членства в НАТО, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Об этом пишет РИА Новости.

На фоне ухудшения отношений Стокгольма и Анкары он призвал всех к спокойствию. «Я желаю снова вернуться к рабочему диалогу», — подчеркнул политик. Премьер напомнил, что Швеция, Финляндия и Турция заключили трехстороннее соглашение. «Все идет хорошо. Но понятно, что нам не все нравится одинаково», — добавил он.

Кристерссон уточнил: Стокгольм не считает, что турецкий лидер «закрыл дверь» по вопросу членства королевства в НАТО.

21 января лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Эта акция была согласована с местными властями. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары в вопросе вступления в НАТО.

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Марина Совина
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