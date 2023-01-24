Эрдоган высказался о членстве Швеции в НАТО после сожжения Корана в Стокгольме

Президент Турции Эрдоган: Швеции не стоит ждать согласия Анкары по ее заявке в НАТО

Швеция больше не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении страны в НАТО из-за скандальных антиисламских акций — сожжения Корана и манекена в виде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стокгольме. Об этом заявил сам Эрдоган после заседания кабинета министров, сообщает ТАСС.

Эрдоган назвал эти акции оскорблением не только мусульман, но и «вообще всех людей, человеческих прав и свобод».

Вы продолжаете поддерживать террористов [Курдской рабочей партии] и ждете поддержки по вступлению в НАТО. Так не пойдет. Швеции больше не стоит ждать от нас этой поддержки Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Акции прошли в Стокгольме

11 января в шведской столице прошла демонстрация сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической организацией). Участники акции подвесили у здания ратуши за ноги вниз головой манекен, похожий на Эрдогана. Судебные власти Швеции отказались расследовать эту акцию. Прокуратура королевства не увидела ничего противозаконного в действиях демонстрантов.

Затем появилась информация о том, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан готовит новую акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме. Турецкий МИД предупредил о недопустимости такой демонстрации и выслал из страны шведского посла.

Однако 21 января акция в Стокгольме со сжиганием священной книги мусульман все же состоялась. Она была согласована с местными властями и прошла под контролем полиции. В своей речи Палудан раскритиковал НАТО, Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Власти Швеции раскритиковали акцию с сожжением Корана, назвав ее актом вандализма. Однако премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что свобода слова — это фундаментальная составляющая демократии, однако то, что не противоречит закону, необязательно уместно. Такая реакция со стороны шведских властей возмутила Турцию.

Как отреагировали США

В США, несмотря ни на что, выразили надежду на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что страны готовы стать членами североатлантического альянса и соответствуют всем требованиям, а также предприняли шаги для выполнения трехстороннего соглашения с Турцией.

В свою очередь, представитель Госдепартамента США Нед Прайс счел сожжение Корана в Швеции провокацией, призванной затруднить расширение НАТО. Он отметил, что акция была проведена частным лицом, провокатором.

Некто, кто, возможно, намеренно стремился вбить клин между двумя нашими близкими партнерами — Турцией и Швецией Нед Прайс представитель Государственного департамента США

Заявка Швеции и Финляндии на членство в НАТО

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Однако страны смогут присоединиться к Североатлантическому договору и будут членами НАТО, только когда все страны-члены альянса ратифицируют их присоединение.

Анкара блокировала начало рассмотрения этих заявок, однако в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО.

В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Анкарой в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами, которую Турция считает террористической организацией.